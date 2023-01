பேனா நினைவு சின்னம்.. இந்தி வர்ணனை, கர்நாடக இசைக்கான வீணை வடிவம் ஏன்? கொதித்த ஆம்ஆத்மி! ஒரே களேபரம்

கடலில் கருணாநிதி நினைவாக பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்க ஆம்ஆத்மி கட்சி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் என்று சொல்லிவிட்டு கர்நாடக இசையை நினைவுப்படுத்தும் வீணை வடிவமும், நினைவு சின்னம் பற்றிய வர்ணனையில்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நினைவாக கடலுக்குள் பேனா நினைவு சின்னம் அமைப்பது தொடர்பான கருத்து கேட்பு கூட்டம் இன்று சென்னையில் நடந்தது. இது கேளபரமாக மாறிய நிலையில் ஆம்ஆத்மி கட்சியும் பேனா நினைவு சின்னத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் எனக்கூறிவிட்டு கடற்கரைக்கும், நினைவு சின்னத்துக்கும் இடையேயான 350 மீட்டர் பாலம் கர்நாடக இசையை நினைவுப்படுத்தும் வகையில் வீணை வடிவில் ஏன் அமைக்கப்படுகிறது? தமிழ் ஆங்கிலம் மட்டுமின்றி நினைவு சின்னம் பற்றி வர்ணனையில் இந்தியையும் சேர்த்துள்ளனர்? இது யாரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்பட்டுள்ளது என கேள்வி எழுப்பியது விவாதத்தை கிளப்பியது.

சென்னை மெரினா கடலில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நினைவாக பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது. கடலுக்குள் 8,551.13 சதுர மீட்டரில் 42 மீட்டர் உயரத்துக்கு கருணாநிதி நினைவாக பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்கும் திட்டம் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் ரூ.81 கோடியில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

கருணாநிதியின் பொன் மொழிகள் நினைவு சின்ன பீடத்தில் பதிக்கப்பட உள்ளன. இந்த பேனா நினைவு சின்னம் கடலுக்குள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால் முறையான அனுமதி பெறுவது அவசியமாகும். இந்த பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்க ஆதரவும், எதிர்ப்பும் கிளம்பி உள்ளது.

வள்ளுவரை விட கருணாநிதி சிறந்தவரா? பேனா நினைவு சின்ன கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் பாஜக கேள்வி-சலசலப்பு

English summary

A consultation meeting was held in Chennai today regarding the setting up of a pen memorial in the sea in memory of the late former Chief Minister Karunanidhi. Aam Aadmi Party has also protested against the pen memorial as it turned into a controversy. Why is the bridge between the beach and the monument in the shape of a veena, a 350 meter bridge in the shape of a veena to commemorate Karnatic music, given its importance to Tamil? Not only Tamil but also Hindi in the commentary about the memorial? The question of who this is meant to satisfy has sparked debate.