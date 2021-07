இருக்கும்போது செய்தேன்.. இப்ப என்கிட்ட காசு இல்லை.. நடிப்பை தொடங்கினால்தான் எல்லாம்.. கருணாஸ் பளீச்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பதவியிலிருந்த போது நிறைய செய்தேன். ஆனால் இப்போது என்னிடம் பணம் இல்லாததால் கொரோனா காலத்தில் மக்களுக்கு நிவாரணங்களை அளிக்க முடியவில்லை என முன்னாள் அமைச்சர் கருணாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

திருவாடாணை தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் கருணாஸ். இவர் முக்குலத்தோர் புலிகள் படையின் தலைவராக இருப்பவர். இவர் சமூக மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைக்க பாடுபட்டவர்.

இதுகுறித்து நடிகரும் முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான கருணாஸ் ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்த பேட்டி கேள்வி பதில் வடிவில்:

