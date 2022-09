கலங்க வைத்த ‘அப்பா’.. கவுரவித்த நீயா நானா கோபிநாத்! பேச தெரியல.. படித்த தாய்க்கு ஆதரவாக கவிஞர் தாமரை

Chennai

சென்னை: விஜய் டிவியின் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்ற விவாதத்தில் கலந்துகொண்ட படிக்காத தந்தை ஒருவருக்கு கோபிநாத் பரிசு வழங்கி கவுரவித்த வீடியோ அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வரும் நிலையில் கவிஞர் தாமரை படித்த தாய்க்கு ஆதரவாக பதிவிட்டு உள்ளார்.

விஜய் டிவியில் கோபிநாத் தொகுத்து வழங்கி வரும் நீயா நானா விவாத நிகழ்ச்சியில் வாரந்தோரும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பை முன்வைத்து விவாதங்கள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். சமுதாயத்தில் உள்ள பல பழமைவாதங்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வந்திருக்கிறது.

குறிப்பாக அழகு, பெண்கள், காதல், திருமணம், குடும்பம், நட்பு, ஆண்கள், பெண்கள், அரசியல், சட்டம், சமுதாயம், கல்வி, விளையாட்டு, சமூக ஊடகம் என பல்வேறு தலைப்புகளை கையில் எடுத்து காலத்துக்கு ஏற்ப நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் கோபிநாத் விவாதத்தை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

Kavingar Thamarai supported the Educated Mother in Neeya Naana says that, "She didnt know that how to speak in this show and all womens are not like her. The Educated womens are the backbone of a family"