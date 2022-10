அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தல்.. ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ், சசிகலாவுக்கு அழைப்பு.. குண்டு போட்ட கேசி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதவாக்கில் 25 லட்சம் தொண்டர்களைத் திரட்டி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்தப்போவதாகவும் அதில், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் என யார் வேண்டுமானாலும் போட்டியிடலாம் எனக் கூறி பரபரப்பைக் கிளப்பி இருக்கிறார் கே.சி.பழனிசாமி.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே நிலவி வரும் மோதல் போக்குக்கு மத்தியில் தனி ரூட் பிடித்து டார்கெட்டை நோக்கிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறார் முன்னாள் எம்.பி கேசி பழனிசாமி.

ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரையுமே காட்டமாக விமர்சித்து வருகிறார் எம்.ஜி.ஆர் காலத்திலேயே எம்.எல்.ஏவாக இருந்த கேசி பழனிசாமி. கேசி பழனிசாமியை தங்கள் அணிக்குக் கொண்டு வர ஓபிஎஸ் தரப்பினர் கடந்த சில மாதங்களாகவே முயற்சித்து வருகின்றனர்.

ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு பிடி கொடுக்காத பழனிச்சாமி, தனது திட்டத்தை நோக்கி, தீவிரமாக நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

ஜீரணிக்க முடியாது.. யார் தூண்டிவிட்டது? எடப்பாடியை ஆட்டிப்படைக்கும் ஓபிஎஸ் லெட்டர்! உடையும் சீக்ரெட்

English summary

KC Palaniswami has created a sensation by saying that he will gather 25 lakh volunteers and hold the AIADMK general secretary election and anyone like Edappadi Palaniswami, O. Panneerselvam, Sasikala can contest in it.