வேற லெவல்.. 2350 பேருந்து, ரயில் நிலையம், மேம்பாலம்! பொங்கலில் கிளாம்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரெடி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

செங்கல்பட்டு: சென்னையை அடுத்த கிளாம்பாக்கம் புதிய பேருந்து நிலையத்தின் பணிகள் 60 நாட்களில் முடிவடையும் எனவும், பொங்கலுக்குள் பேருந்து நிலையத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் முத்துசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகரம் விரிவடைந்துகொண்டே செல்வதால் சென்னை மற்றும் புறநகரில் கூடுதல் பேருந்து நிலையங்களின் தேவை அதிகரித்து உள்ளது. குறிப்பாக பண்டிகை மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க புறநகரில் பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்க திட்டமிட்டப்பட்டது.

அந்த வகையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூரை அடுத்த கிளாம்பாக்கத்தில் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகளுக்கு என புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு அதற்கான கட்டுமான பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.

பாம்பன் பாலத்தில் விபத்து..நேருக்கு நேர் மோதி அந்தரத்தில் தொங்கிய தனியார் பேருந்து - 5 பேர் காயம்

English summary

Housing and Urban Development Minister Muthusamy has said that the work on the new bus stand at Kilambakkam next to Chennai will be completed in 60 days and the bus stand within Pongal is planned to be put into use.