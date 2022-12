ஓபிஎஸ்-சின் தளபதி போல இருந்தாரே கோவை செல்வராஜ்.. அவருக்கு சப்போர்ட்டா என்னவெல்லாம் பேசினார் தெரியுமா

Chennai

சென்னை: ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்து வந்த கோவை செல்வராஜ் திடீரென அவரது அணியில் இருந்து விலகியிருப்பது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஜெயக்குமாரை கடுமையாக விமர்சித்து வந்த கோவை செல்வராஜின் அடுத்தக்கட்ட முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்பது அரசியல் நோக்கர்களின் கேள்வியாக உள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை பிரச்சினை கடந்த ஜூன் மாதம் தீவிரம் அடைந்தது.

அதற்கு முன்பே இந்த விவகாரம் எழுந்தாலும் ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அதிமுகவில் இந்த பிரச்சினை நேரடியாக வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.

Kowai Selvaraj, who had been an ardent supporter of O Panneer Selvam, has suddenly left his team and has created a stir in Tamil Nadu political circles.