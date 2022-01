ரெய்டு நடத்தி மக்கள் கவனத்தை திசை திருப்புறாங்க சார்.. கொதிக்கும் ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மக்கள் மனதில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்துவதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். பல்வேறு சோதனைகளைக் கண்ட அதிமுக இதனையும் சாதனைகளாக மாற்றும் என ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து அதிமுகவின் முக்கியப் புள்ளிகளை குறிவைத்து ரெய்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அண்மையில் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் ரெய்டு நடத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து வேலுமணி வீட்டிலும் ரெய்டு நடத்தப்பட்டது அதிமுக வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், தங்கமணி ஆகியோரின் வீடுகளிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடைபெற்றது.

முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன், தொடர்புடைய 58 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்தி வரும் நிலையில், அவர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக 11.32 கோடி ரூபாய் சொத்து குவித்துள்ளதாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அவரின் மனைவி மல்லிகா, மகன்கள் சசிமோகன், சந்திர மோகன், மருமகள் வைஸ்னவி ஆகியோர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கே.பி. அன்பழகன் 2016-21 ஆம் ஆண்டுகளில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த போது வருவாய்க்கு அதிகமாக சொத்து குவித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை முதலே தருமபுரி மாவட்டத்தில் கே.பி.அன்பழகன் மற்றும் அவர் தொடர்புடைய 42 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. காரியமங்கலம் அடுத்த கேரகொடாஅள்ளியில் உள்ள அவர் வீடு மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் என 6 இடங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

ரூ.600 கோடிக்கு சொத்து சேர்த்த கே.பி.அன்பழகன்...ஆதாரம் உள்ளதாக உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்

