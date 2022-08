திமுக அரசு தான் சட்டத்தின் அரசு-நீதியின் அரசாக உள்ளது.. மனித உரிமைகள் ஆணைய விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் வெள்ளி விழா கொண்டாட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசுகையில், ‛உச்சநீதிமன்ற கிளை சென்னைக்கு வேண்டும். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்காடு மொழியாக தமிழ வேண்டும்'' என உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் முன்பு மேடையில் வலியுறுத்தினார். மேலும் எனது தலைமையிலான அரசு சட்டத்தின் அரசாக, நீதியின் அரசாக செயல்பட்டு வருகிறது என பெருமையாக பேசினார்

சென்னையில் மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் வெள்ளி விழா கொண்டாட்டம் இன்று நடைபெற்றது. விழாவில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி, நீதிபதிகள், மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவர், உறுப்பினர்கள் உள்பட ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்று பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

Speaking at the silver jubilee celebrations of the State Human Rights Commission in Chennai, Chief Minister Stalin said, Chennai needs a Supreme Court branch. Tamil should be the language of litigation in the Madras High Court,'' he insisted on the platform before the High Court judges.