குறைந்த விலை குலோப்ஜாமூன்! பேக்கரி ஓனர் முகத்தில் பளார் விட்ட பாலாஜி! சிசிடிவியால் சிக்கிய "லோக்கல் கை"

சென்னை : சென்னையில் குறைந்த விலைக்கு குலோப்ஜாமூன் தரக்கோரி பேக்கரி கடை உரிமையாளரை சரமாரியாக தாக்கிய சட்டக்கல்லூரி மாணவன் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சியை வைத்து மேலும் ஒருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

குறைந்த விலை குலோப்ஜாமூன்! பேக்கரி ஓனர் முகத்தில் பளார் விட்ட பாலாஜி!

சென்னை மடிப்பாக்கம் பொன்னியம்மன் கோயில் தெருவில் நியூ பாம்பே ஸ்வீட் ஸ்டால் என்ற பெயரில் இனிப்பு வகைகளை விற்பனை செய்யும் கடை உள்ளது.

இந்த கடையின் உரிமையாளர் லோகேஷ் கான் நேற்றைய முன்தினம் இரவு 10:15 மணியளவில் கடையை மூடும் நேரத்தில் இருவர் கடைக்கு வந்துள்ளனர்.

English summary

Police have arrested a law student who allegedly assaulted the owner of bakery for low cost Gulab Jamun, Chennai, and are looking for another man with CCTV footage.