போதை இல்லாத, சமத்துவ சமூகநீதி இந்தியாவை உருவாக்குவோம்:டாக்டர் ராமதாஸ்,அன்புமணி சுதந்திர தின வாழ்த்து

சென்னை: நாடு முழுவதும் 75வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தையொட்டி நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எல்லைப்பகுதியில் ட்ரோன் மூலம் கண்காணிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து மது, சூது, போதை இல்லாத வளமான இந்தியாவை உருவாக்க உறுதியேற்போம் என்றும், சமத்துவமும், சமூக நீதியும் மிளிரும்

இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்றும் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

(சுதந்திர தினவிழாவையொட்டி பாமக தலைவர், நிறுவனர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்): As the 75th Independence Day is being celebrated across the country, PMK founder Ramadoss and PMK president Anbumani Ramadoss have extended their greetings.