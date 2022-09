புதுமைப்பெண் திட்டம் என்றால் என்ன.. அதன் நோக்கங்கள் என்ன.. விரிவான பார்வை!

Chennai

சென்னை: புதுமைப்பெண் திட்டம் என்பது எதற்காக கொண்டுவரப்பட்டது.. அதன் நோக்கங்கள் என்ன என்று விரிவாக பார்க்கலாம்.

தமிழ்நாட்டின் ஏழை, எளிய குடும்பங்களை சேர்ந்த பெண்களின் கல்வியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் திருமண உதவிக்காக திமுக ஆட்சியின் போது, கொண்டு வரப்பட்டது திருமண நிதி உதவி திட்டம்.

அப்போது முதல்வராக இருந்த கருணாநிதி, கடந்த 1989-ல் மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண நிதி உதவித் திட்டத்தை கொண்டு வந்தார்.

Let's see in detail what the innovation girl program is for.. what are its objectives.