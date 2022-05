1000 ரூபாயை தாண்டியது வீட்டு கேஸ் சிலிண்டர் விலை... இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் வீட்டு உபயோகத்துக்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையும் ரூ.50 அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ.1015ஆக விற்பனையாகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 29 நாட்களாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்படாமல் உள்ளது. என்றாலும் வணிக பயன்பாட்டிற்காக சிலிண்டர் விலையும் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையும் அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்ததையடுத்து அந்நாட்டு மீது பல்வேறு நாடுகளும் பொருளாதார தடை விதித்தன. உலகின் மிகப்பெரிய கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி நாடான ரஷ்யா மீது விதிக்கப்பட்ட பொருளாதார தடை காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தது.

இருமடங்கு உயர்ந்த எண்ணெய் விலை .. கச்சா எண்ணெய்யுடன் போட்டி போடும் நல்லெண்ணெய்.. கலக்கத்தில் மக்கள்!

English summary

LPG gas price hike: (வீட்டு உபயோக எல்பிஜி கேஸ் விலை உயர்வு)The price of a cooking gas cylinder for domestic use in Tamil Nadu has also increased by Rs 50 following the hike in petrol and diesel prices. As a result, the price of a cooking gas cylinder is Rs. 1015.