எல்லோருக்கும் பொருட்கள் கிடைக்கணும்.. ஸ்டிரிக்ட்டாக சொன்ன முதல்வர்.. அதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு

சென்னை: தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு காலத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள், பழங்கள், பால் போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களை தங்கு தடையின்றி விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழக அரசு வெளியிட்ட செய்திகுறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது: கொரோனா நோய்த் தொற்றினைத் தடுக்கும் வகையில், 24-5-2021 முதல் ஒரு வார காலத்திற்கு முழுமையாக எவ்விதத் தளர்வுகளுமின்றி தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று முதல்வர் அறிவித்து இருந்தார்.

தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் பொது மக்களுக்குத் தேவையான காய்கறிகள், பழங்கள், பால் போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைப்பதை சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டுமென்று ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தார்-.

the uninterrupted supply of essential commodities such as vegetables, fruits and milk to the people of Tamil Nadu during the entire curfew , M.K. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu ordered .