ஜெ. தீபா வீட்டில் புயலா? டைவர்ஸ் கேட்டு விடிய விடிய சண்டையிடுகிறாரா மாதவன்?.. நள்ளிரவில் பரபரப்பு

சென்னை: ஜெயலலிதா அண்ணன் மகள் ஜெ தீபாவின் கணவர் மாதவன் தன்னை விவாகரத்து செய்ய வேண்டும் என தீபாவை துன்புறுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து நேற்று நள்ளிரவு வாட்ஸ் ஆப்பில் தீபா ஸ்டேட்டஸ் வைத்து சில நிமிடங்களில் டெலிட் செய்துவிட்டதாக தெரிகிறது.

ஜெ தீபா- மாதவன் தம்பதிக்கு இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக சண்டை சச்சரவுகள் நிகழ்ந்து வந்தன. சண்டை போடுவதும் சில நாட்களில் சமாதானம் ஆவதும் வாடிக்கையாக இருந்தது.

இந்த நிலையில் நேற்று இரவு 12 மணி அளவில் வாட்ஸ் ஆப்பில் ஜெ தீபா ஒரு ஸ்டேட்ஸ்ஸை வைத்திருந்ததாக பத்திரிகை, மீடியா நண்பர்களும் ஜெ தீபா வீட்டில் புயல் வீசிக் கொண்டிருப்பதாக கிசுகிசுத்து வந்தார்கள்.

Is there any clash between J.Deepa and Madhavan? He wants divorce from her?