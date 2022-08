பெரிய இரும்பு வாகனம் வருது! எல்லோரும் ஓடுங்க.. சென்னை ராயபுரம்-ஆற்காடு முதல் ரயிலின் ‛பிளாஷ்பேக்’

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஆகஸ்ட் 22ம் தேதி ‛மெட்ராஸ் டே' கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் தென்இந்தியாவில் முதல் முறையாக சென்னையின் ராயபுரத்தில் இருந்து ஆற்காடு இடையே முதல் முதலாக ரயில் இயக்கிய பெருமைமிகு வரலாற்றை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியாகும்.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் முக்கியமானதாக சென்னை மாறியுள்ளது. மருத்துவ துறை, உள்கட்டமைப்பு உள்பட மக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு துறைகளில் முன்னேறி இன்று முன்னிலையில் தனித்துவமாக உள்ளது. இது இன்று மட்டுமல்ல.. சென்னை முன்காலத்தில் இருந்தே தனித்துவமாகவே இருந்து வந்துள்ளது.

ஏனென்றால் தற்போது கர்நாடகம், கேரளா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, தமிழகம் என 5 மாநிலங்களாக உள்ள அனைத்தும் அன்று இருந்த ஒரே அடையாளம் என்றால் அது சென்னை எனும் ‛மதராஸ்' அல்லது ‛மெட்ராஸ்' என்பது தான். இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த மெட்ராஸ் தினம் தான் ஆகஸ்ட் 22ம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது.

