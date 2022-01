பிரசார் பாரதியா?.. இந்தி பிரச்சார பாரதியா?.. மத்திய அமைச்சரிடம், சு.வெங்கடேசன் எம்.பி 'நறுக்' கேள்வி

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் 6 மாவட்டங்களில் பணியாற்ற இந்தி எதற்கு? என்று பிரசார் பாரதி பணியிட அறிவிப்பு குறித்து மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். பிரசார் பாரதியா? அல்லது இந்தி பிரச்சார பாரதியா? என்று அவர் கூறினார்.

பிரசார் பாரதியின் பணியிட விதியை உடனே மாற்ற வேண்டும் என்று மத்திய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாகூருக்கு மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

Why Hindi to work in 6 districts of Tamil Nadu? Madurai MP su.venkatesan has questioned the announcement of Prasar Bharathi's workplace. He has written a letter to the Central Government in this regard