ரயில் திட்டங்களில் தமிழ்நாடு புறக்கணிப்பு.. ‘பிங்க் புக்’கை குறிப்பிட்டு சு.வெங்கடேசன் கண்டனம்!

மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கான வளர்ச்சித் திட்டங்கள் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுவதாக சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டிற்கான ரயில் வளர்ச்சி திட்டங்கள் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன. ரயில் வளர்ச்சி என்பது தேச வளர்ச்சி. வேலை வாய்ப்பு வளர்ச்சி. அதற்கு போடப்பட்ட திட்டங்கள் கைவிடப்பட்டுள்ளதை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் என்று மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த அரசு பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு செய்து அறிவித்தாலும் நடைமுறையில் அந்த பணத்தை விடுவிக்காமல் கைவிடும் போக்கும் உள்ளது. எனவே போதிய நிதி ஒதுக்கவேண்டும் என்று சு.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

வெற்று அறிவிப்பும், பிரமாண்ட தோற்றத்தை உருவாக்கும் அறிவிப்பும் செய்வதே இந்த அரசின் தொடர் வாடிக்கை. அதன் பிறகு அந்த திட்டங்களை கண்டுகொள்வதே இல்லை என சு.வெங்கடேசன் விமர்சித்துள்ளார்.

பட்ஜெட்டில் ஆன்லைன் ரம்மி.. பயனர்கள் “ஷாக்”.. ஜெயித்த பணத்தில் 30% வரி! தாறுமாறாக உயர்த்திய நிர்மலா

English summary

Madurai MP Su Venkatesan has said that Railway development projects for Tamil Nadu have been continuously neglected. He strongly condemns the abandonment of the plans.