அணிலால் சேதமான மின்கம்பி.. 'தெர்மாகோல் சயிண்டிஸ்ட்'.. தொட்டு ஆய்வு பண்ணுங்க.. செந்தில் பாலாஜி நக்கல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : நாகையில், அணில் ஓடியதால் மின் கம்பிகள் உரசி விபத்து ஏற்பட்ட செய்தியை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, மதுரை தெர்மாகோல் சயிண்டிஸ்ட் செல்லூர் ராஜூ இந்த பார்க்கவும் என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக அடிக்கடி மின்வெட்டு ஏற்படுவதற்கு எதிர்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அடிக்கடி மின் வெட்டு ஏற்படுவதற்கு கடந்த ஆட்சியில பாராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளததது தான் காரணம் என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி குற்றம்சாட்டினார்.

அத்துடன் மின் கம்பங்களில் மரங்கள், செடிகள் மண்டி மின் கம்பிகளில் அணில் ஓடும்போது இரு கம்பிகளும் இணைவதால் மின்தடை ஏற்படுவதாகவும் விளக்கம் அளித்திருந்தார். அமைச்சர் கூறிய தகவலில் 'அணில் மின் கம்பியில் ஓடுவதால் மின் தடை ஏற்படுகிறது' என்று கூறிய வீடியோவை கட் செய்து எதிர்க்கட்சியினர் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Minister Senthil Balaji has retaliated against sellur Raju by sharing the news of a power outage caused by a squirrel running in Nagai on his Twitter page.