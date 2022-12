‛மாண்டஸ்’ புயல்.. புதுச்சேரி, தமிழகத்தின் 3 மாவட்டத்துக்கு ரெட்அலர்ட்.. 17 இடங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: வங்கக்கடலில் ‛மாண்டஸ்' புயல் உருவாகி உள்ள நிலையில் புதுச்சேரி மற்றும் தமிழகத்தின் 3 மாவட்டங்களுக்கு நாளை அதிதீவிர கனமழைக்கான ‛ரெட் அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் சென்னை உள்பட 17 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான ‛ஆரஞ்ச் அலர்ட்' எச்சரிக்கையை இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில் வங்கக் கடலில் கடந்த 5ம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவானது.

இது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது. இது மேற்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து புயலாக உருவாகும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

A Red Alert'' has been issued for heavy rain tomorrow in Puducherry and 3 districts of Tamil Nadu as Cyclone Mantus is forming in the Bay of Bengal. Likewise, the Indian Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rains in 17 districts including Chennai.