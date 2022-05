அன்று கோபல் கோட்சே...இன்று பேரறிவாளன்... காங்கிரஸ் எம்.பி கடுமையான கமெண்ட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குற்றவாளிகள் கொலைகாரர்கள் அவர்கள் நிரபராதிகள் அல்ல.. உச்சநீதிமன்றதால் தண்டனை பெற்றவர் இன்று விடுதலை என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார். அன்று கோபல் கோட்சே, இன்று பேரறிவாளன் என்றும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வரும்நிலையில், தமிழக காங்கிரஸ் எம்பியான மாணிக்கம் தாகூர், பேரறிவாளனை கோட்சேவையும் ஒப்பிட்டு ட்விட் செய்துள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கடந்த 1991ம் ஆண்டு மே 21ம் தேதி சென்னை அருகே ஸ்ரீபெரும்புதூரில் வெடிகுண்டு தாக்குதலில் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பேரறிவாளன், முருகன், சாந்தன், நளினி உட்பட 7 பேர் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வருகின்றனர். ஏழு தமிழர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்படும் போதெல்லாம், காங்கிரஸ் தரப்பில் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Perarivalan release Manickam Tagore Tweets: (பேரறிவாளன் விடுதலை குறித்து காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் ட்வீட்) Manickam Tagore tweets about Perarivalan, The culprits are the murderers they are not innocent convicted by the Supreme Court. Released today. On Gopal Kotse Today Perarivalan.