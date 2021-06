சாந்தினி புகாரில் மாட்டிக் கொண்ட மாஜி மணிகண்டன்.. "கண்ணால் கண்ட" சாட்சிகளிடம் போலீஸ் தீவிர விசாரணை

Chennai

சென்னை: துணை நடிகை சாந்தினியுடன் குடும்பம் நடத்திவிட்டு 3 முறை கருக்கலைப்பு செய்த குற்றச்சாட்டில் சிக்கியுள்ள அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனுக்கு எதிராக பல்வேறு ஆதாரங்கள் திரட்டப்பட்டுள்ளன.

சென்னை பெசன்ட் நகரில் வசித்து வருபவர் நடிகை சாந்தினி. நாடோடிகள் படத்தில் நடித்த இவர் மலேசிய நாட்டின் குடியுரிமை பெற்றவர்.

இவர் சமீபத்தில் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் கொடுத்த ஒரு புகார் நாடு முழுக்க பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

AIADMK's former minister Manikandan who is looking by the Chennai police for actress Shantini's complaint will be arrest soon as many eye witness given statement to the police.