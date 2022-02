Chennai

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான மணிமேகலை இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட வீடியோ ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

கணவருக்கே டஃப் கொடுத்த மணிமேகலை...வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்.. இது வேற லெவல் வளர்ச்சிதான்

மணிமேகலைக்குள் இப்படி ஒரு திறமையா என்று ரசிகர்கள் வாயடைத்து போய் இருக்கின்றனர்.

கவிஞராக மாறிய மணிமேகலை.. இந்த மாதிரி தத்துவத்தை எதிர்பார்க்கலையே

English summary

The Cook With Comali show has caught the attention of fans with a Manimegalai video posted on Instagram.Fans are left speechless as to whether such a talent is within hours.