என்ன சார் இதெல்லாம் .. இயக்குனர் பாரதிராஜாவை வம்பிழுத்த வாழப்பாடியாரின் வாரிசு

சென்னை: கடந்த ஆண்டு அமேசான் நிறுவனம் தமிழர்களின் உணர்வை புண்படுத்தி விட்டதாக கூறிக் கொண்டு பொங்கி எழுந்த பாரதிராஜா இந்த ஆண்டு அமேசான் நிறுவனத்தின் பெருமை பாடும் விளம்பரத்திலேயே நடித்திருப்பது குறித்து காஙகிரஸ் கட்சியின் மறைந்த மூத்த தலைவர் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தியின் மகனான ராம சுகந்தன் கிண்டல் செய்துள்ளார்.

தமிழ் திரையுலகின் மறக்க முடியாத பல பக்கங்களுக்கு சொந்தக்காரர் இயக்குனர் பாரதிராஜா. லைம் லைட்களிலும் சினிமா செட்டுகளிலும் இயங்கிக் கொண்டிருந்த தமிழ் சினிமாவை நீர் ஓடைகளிலும் முட்காடுகளிலும் வயல்வெளிகளிலும் ஓட விட்டவர்.

கல்லையே நடிக்க வைத்தவர்யா பாரதிராஜா என சினிமாவில் ஒரு வசனம் வரும் அந்த அளவுக்கு மண் சார்ந்த மக்கள் சார்ந்த கதைகளை எடுத்து தனக்கென ஒரு தனி அடையாளத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தவர். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இன்றைய நிலைமைக்கு காரணம் பாரதிராஜாவால் உருவாக்கப்பட்ட பத்த வச்சுட்டியே பரட்டை கதாபாத்திரம்.

இது என்ன வகையான மன நிலை உள்ளிட்ட பல்வேறு கமெண்ட்கள் மூலம் ஆயிரக் கணக்கில் மீம்ஸ்ளையும் தயாரித்து வெளியிட்டு வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள் இது பாரதிராஜாவுக்கு தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தவில்லையா? தமிழ் தமிழர் பேச்சு எல்லாம் வேசமா? பணம் என்றால் கொள்கை அவ்வளவு தானா என பல்வேறு கேள்விகளை நெட்டிசன்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.

மேலும் பல்வேறு சமூக வலைதளங்களில் இதுகுறித்து ஏராளமான மீம்ஸ்கள் வைரலாகி வருகிறது.

Director Bharathiraja, who said last year that Amazon had hurt the feelings of Tamils, has acted in an advertisement for Amazon this year. Rama Sukanthan, son of the late senior leader of the Congress party Vazhappadi Ramamurthy, has teased about this.