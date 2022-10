வெளிநாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி..தமிழகம் முழுவதும் ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு? தமிழக அரசுக்கு பறந்த கோரிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகம் முழுவதும் ஆவினில் பால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை சரி செய்ய பாலுக்கான கொள்முதல் விலையை உயர்த்த வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு பால் முகவர்கள் சங்கம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அந்த அமைப்பின் தலைவர் பொன்னுசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," கொரோனா நோய் பெருந்தொற்று காலத்திற்கு முன்பிருந்தே வடமாநிலங்களில் பசுக்களுக்கு தோல் கட்டி நோய் (LSD) பரவியதன் காரணமாக லட்சக்கணக்கான பசுக்கள் மரணமடைந்ததால் அம்மாநிலங்களில் பால் உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவை தென் மாநிலங்களை குறி வைக்கத் தொடங்கின.

அத்துடன் நெய், வெண்ணெய், பாலாடைக்கட்டி உள்ளிட்ட பால் பொருட்களில் அதிக லாபம் கிடைப்பதால் முன்னணி தனியார் நிறுவனங்கள் பலவும் வெளிநாடுகளுக்கான ஏற்றுமதிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கத் தொடங்கியதால் அண்டை மாநிலங்களிலும், தமிழகத்திலும் உள் மாநில விற்பனைக்கு தற்போது கடுமையான பால் தட்டுப்பாடு ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

The Milk Agents Association has requested the Tamil Nadu government to raise the purchase price of milk to rectify the shortage of milk across Tamil Nadu.