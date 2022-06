இனியும் நடந்தா தூக்கிடுவேன்.. அறிவாலயத்தில் அவசர மீட்டிங்.. திமுக கவுன்சிலர்களை அலறவிட்ட அமைச்சர்!

Chennai

சென்னை : சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் சிலர் மீது புகார்கள் வந்த நிலையில், அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று அதிரடி மீட்டிங் ஒன்று நடைபெற்றுள்ளது.

இந்தக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, கவுன்சிலர்களை எச்சரித்ததாகவும், பெண் கவுன்சிலர்களின் அதிகாரங்களில் தலையிடும் அவர்களது கணவன்மார்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

கவுன்சிலர்களை அழைத்துப் பேசி மக்கள் பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்துங்கள், இனி எந்த புகார்களுக்கும் ஆளாகக் கூடாது என்றும் அமைச்சர் கே.என்.நேரு அட்வைஸ் செய்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Amid complaints against some of DMK councilors of the Chennai Corporation, Minister K.N. Nehru warned the councilors and warned their husbands who were interfering with the powers of women councilors.