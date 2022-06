ஐஏஎஸ் ராதாகிருஷ்ணனின் துறை மாற்றம்.. "அந்த செல்போன்" தான் காரணமா?.. உண்மை என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஐஏஎஸ் ராதாகிருஷ்ணன் சுகாதாரத் துறையிலிருந்து மாற்றப்பட்டதற்கு செல்போன்தான் காரணம் என ஒரு தகவல் உலா வருகிறது.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் நடந்துள்ளது. இந்த நிலையில் கடந்த சில தினங்களாகவே ஜெ ராதாகிருஷ்ணனை சுகாதாரத் துறையிலிருந்து வேறு துறைக்கு மாற்றப்படலாம் என்ற பேச்சு அடிபட்டது.

இதை முதல்முதலில் ஒன் இந்தியா தமிழ்தான் பிரேக் செய்தோம். கொரோனா காலத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜெ ராதாகிருஷ்ணன் எதற்காக மாற்றப்படுகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்தது. இத்தனைக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலினின் குட் வில் புக்கில் இருந்தவர், பிறகும் ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்தது.

