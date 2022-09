செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு விழாவில் எம்ஜிஆர், ஜெ. படங்கள்.. முதல்வரின் பெருந்தன்மை- அமைச்சர் மெய்யநாதன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு விழாவில் எம்ஜிஆர், ஜெ. படங்கள் இருந்தது முதல்வரின் பெருந்தன்மை தான் காரணம் எனவும், 44 ஆவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்காக சென்னையில் உள்ள நேப்பியர் பாலத்தை செஸ் போர்டு போல மாற்றி மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது முதல்வரின் தனிப்பட்ட எண்ணத்தில் தோன்றிய திட்டம் என தமிழக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன் இந்தியா தமிழிடம் பிரத்யேகமாக பேசிய அவர், 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்கள், சந்தித்த சவால்கள், விமர்சனங்கள், பாராட்டுகள்,சர்வதேச அங்கிகாரங்கள் குறித்து விரிவாக பேசினார்.

இது குறித்து பேசிய அவர், "செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கு ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின், நான், ஆ,ராசா சேப்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய குழுவை அமைத்தார்.

விளையாட்டுத்துறையில் சிக்ஸர்களை விளாசும் அமைச்சர் மெய்யநாதன்! பரபரக்கும் அதிகாரிகள்!

English summary

At the closing ceremony of the 44th Chess Olympiad, Tamil Nadu Sports Minister Meiyanathan has said that the Chief Minister's generosity is the reason for the existence of the pictures MGR, Jayalalitha , and that the plan to transform the Napier Bridge in Chennai into a chess board was a personal idea of the Chief Minister.