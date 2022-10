ஆவின் இனிப்புகளுக்கு போட்டி ஜாஸ்தியாயிடுச்சு! அதான் இப்படியெல்லாம் பண்றாங்க! அமைச்சர் நாசர் வேதனை!

Chennai

சென்னை: ஆவின் இனிப்புகளுக்கு போட்டி அதிகமாகிவிட்டதாகவும் அதனால் தான் பொய்யான தகவல்களை தினமும் சிலர் பரப்பி வருகிறார்கள் எனவும் அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆவின் இனிப்புகளை பொறுத்தவரை ஒன்றுக்கு பலமுறை சோதனை செய்த பிறகே விற்பனைக்கு அனுப்புவதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பிரபல இனிப்புக் கடைகளில் அதிக விலை என்பதால் தீபாவளி பண்டிகைக்கு மக்கள் ஆவின் இனிப்புகளை அதிகளவில் ஆர்டர் செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டால்டாவா? ஆவின் ஸ்வீட்டில் அக்மார்க் “நெய்”.. நாளிதழ் செய்தி சுத்த “பொய்” - அரசு எச்சரிக்கை

Minister Nasar said that the competition for Aavin sweets has increased and that is why some people are spreading false information every day.