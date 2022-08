ஒரு கட்சி மட்டும் மதத்தை சொந்தம் கொண்டாடக் கூடாது.. பாஜகவை மறைமுகமாக தாக்கிய அமைச்சர் பிடிஆர்!

Chennai

சென்னை: கார் மீது பாஜகவினர் செருப்பு வீசி தாக்குதல் நடத்திய பின்னர், முதல்முறையாக அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு - காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர் லட்சுமணனின் உடல் மதுரை விமான நிலையம் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது மதுரை விமான நிலையத்தில் தமிழக அரசு சார்பாக அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மரியாதை செலுத்தினார். இதன்பின்னர் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் கார் மீது பாஜகவினரால் செருப்பு வீசப்பட்டது. தொடர்ந்து பாஜகவில் இருந்து நேற்று நீக்கப்பட்ட மதுரை சரவணன் அமைச்சரிடம் மன்னிப்பு கோரினார்.

அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீச்சு.. பாஜகவைச் சேர்ந்த 5 பேர் கைது!

Minister Palanivel Thiagaragan has commented for the first time after the BJP attacked the car. He said that, it is not good for the country to drag the army and the country like their property. PTR indirectly criticized the BJP saying that this should be remembered on Independence Day.