முதலாண்டு மாணவர்களுக்கு பொறியியல் கல்லூரி திறப்பு எப்போது? அமைச்சர் பொன்முடி சொன்னது இதுதான்!

சென்னை: முதலாமாண்டு பொறியியல் மாணவர்களுக்கு அக்டோபர் இறுதியில் கல்லூரிகள் தொடங்கும் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார். பொறியியல் படிப்பில் சேர இரண்டு கட்ட கலந்தாய்வு முடிந்த நிலையில் 3வது கட்ட மாணவர் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வு வரும் அக்டோபர் 13ம் தேதி தொடங்க உள்ளதாகவும் அமைச்சர் பொன்முடி கூறியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஆன்லைன் வழியாக கலந்தாய்வு நடத்தி மாணவர் சேர்க்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வரிசையில் இதுவரை 2 ஆம் கட்ட கலந்தாய்வுகள் நடைபெற்று, மாணவர்கள் அதிகளவு தனியார் கல்லூரிகளை தேர்வு செய்து உள்ளனர்.

பொறியியல் பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வு இன்று தொடக்கம்.. 1.50 லட்சம் மாணவர்கள் பங்கேற்க வாய்ப்பு!

Higher Education Minister Ponmudi has said that colleges will start for first year engineering students at the end of October. Minister Ponmudi has also said that while the two-phase consultation for admission to the engineering course has been completed, the 3rd-phase consultation for student admission will begin on the 13th October.