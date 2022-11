ஆதாரம் இருக்கு.. அமைச்சரை விடுவிக்க மறுத்த ஐகோர்ட்.. பொன்முடி காலைச் சுற்றிய 2 வழக்குகள்! கலக்கம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தனக்கு எதிரான 2 வழக்குகளிலும் தனக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளதால் அப்செட் ஆகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முந்தைய திமுக ஆட்சி காலத்தில் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக பொன்முடி மீது தொடரப்பட்ட வழக்கில், பல முறை ஆஜராகாமல் தவிர்த்து வந்த பொன்முடி, நெருக்கடி காரணமாக சமீபத்தில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.

இந்நிலையில், செம்மண் குவாரி முறைகேடு வழக்கிலும் அமைச்சர் பொன்முடி மீதான பிடி இறுகியுள்ளது. சட்டவிரோதமாக செம்மண் எடுத்து அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்தியதில் உடந்தையாக இருந்ததாக பதிவான வழக்கில் இருந்து தன்னை விடுவிக்கக் கோரி அமைச்சர் பொன்முடி தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

