வேண்டாமா? அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க! அவருக்கு அப்பறம் நீங்கதான்.. உதயநிதியை அழைக்கும் ராஜகண்ணப்பன்!

சென்னை : முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் தமிழகத்திற்கு தலைமை ஏற்க வேண்டும் எனவும், அண்ணா கலைஞர் வழியில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்குப் பிறகு உதயநிதி தான் திமுகவை வழி நடத்த வேண்டும் என அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் கூறியுள்ளார்.

2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக மிகப்பெரிய தனிப்பெரும்பான்மையுடன் தமிழகத்தில் ஆட்சியைப் பிடித்த நிலையில் தமிழக முதல்வராக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பதவியேற்றார்.

பதவியேற்று ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், ஒருமுறை மட்டுமே அமைச்சரவையில் சிறு மாற்றம் ஏற்பட்டது. போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் மீதான புகார்கள் அந்த இலாகா மாற்றம் நடைபெற்றது.

