ஆளுநர் ரவிக்கு உரை திடீரென தரப்பட்டதா? வானதி வைத்த குற்றச்சாட்டு.. ஆதாரத்துடன் பதிலடி தந்த "தங்கம்"

Chennai

சென்னை: நடப்பாண்டின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கிய நிலையில் ஆளுநர் உரையாற்றினார். இந்த உரையில் சிலவற்றை ஆளுநர் வேண்டுமென்றே பேசாமல் தவிர்த்திருந்தார் என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனால் சட்டப்பேரவையின் மரபுகளை மீறி சில விஷயங்கள் நடந்தன. ஆக ஆளுநர் உரை என்பது என்ன? அந்த உரை தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்தாலும் எத்தனை நாட்களுக்கு முன்னர் ஆளுநரிடம் கொடுக்கும்? போன்ற கேள்விகள் மேலெழுந்திருக்கிறது. இதற்கு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு விளக்கமளித்துள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சட்டமன்றம் புதியதாக கூடும் போது முதல் நாளில் ஆளுநர் சிறப்புரை ஆற்றுவார். இந்த உரையில் நடப்பாண்டில் மாநில அரசு அமல்படுத்தப்பட உள்ள முக்கிய திட்டங்களின் சுருக்கம் இடம்பெற்றிருக்கும். இதனை தமிழ்நாடு அரசுதான் தயாரிக்கு அவருக்கு கொடுக்கும். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு ஆளுநர் உரை சர்ச்சையில் முடிந்திருக்கிறது.

கடந்த 2021ம் ஆண்டு செப்டம்பரில் தமிழ்நாட்டுக்கு ஆர்.என்.ரவி ஆளுநராக புதியதாக பொறுப்பேற்றார். இவர் பொறுப்பேற்றதிலிருந்து பல்வேறு சர்ச்சைகள் மேலெழுந்து வந்தன. குறிப்பாக பொதுவெளியில் அரசியல் சார்ந்த கருத்தை பேசி வருவது, தமிழ்நாடு அரசு இயற்றிய மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் திரும்ப அனுப்பியது போன்றவை தமிழ்நாடு அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையேயான உரசலை மேலும் அதிகரித்தது. இப்படி இருக்கையில், இரண்டாவது ஆண்டாக சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் ரவி இன்று உரையாற்றினார்.

English summary

The governor was addressing the first legislative session of the current year as it began today. It was alleged that the governor had deliberately omitted some parts of the speech. As a result, some things happened in violation of the conventions of the legislature. So what is the governor's speech? Even if the text is prepared by the Tamil Nadu government, how many days before it will be given to the governor? Such questions have arisen. Minister Thangam Thanarasu has explained this.