"எடப்பாடி.." எதிர்க்கட்சி தலைவர் கோட்டைக்குள் நுழையும் உதயநிதி ஸ்டாலின்.. அனல்பறக்கும் சேலம்

அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சேலம் செல்வதையொட்டி அம்மாவட்டத்தின் பொறுப்பு அமைச்சரான கே.என்.நேரு முன்னேற்பாடுகளை கவனிக்கிறார்.

சென்னை: தமிழக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நாளை மறுநாள் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடிக்கு செல்வதையொட்டி அங்கு விழா ஏற்பாடுகள் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

ஜனவரி 27ஆம் தேதி எடப்பாடியில் வைத்து சேலம் மாவட்ட திமுகவின் மூத்த முன்னோடிகளுக்கு பொற்கிழி வழங்கும் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதற்கு அடுத்தநாளும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்கிறார்.

தனது சொந்த தொகுதிக்கே வந்து அங்கு ஆய்வு, கட்சி நிகழ்ச்சி என அமைச்சர் உதயநிதி அதிரடி காட்டவுள்ளதால், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டென்ஷன் எகிறியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

On the occasion of Tamil Nadu Youth Welfare and Sports Minister Udhayanidhi Stalin going to Edappadi in Salem district on the day after tomorrow, preparations for the festival are underway on a grand scale.