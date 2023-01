உதயநிதி ‘ராஜதந்திர’ மூவ்.. அழகிரி ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸ்.. "மகனுக்கு 1 சீட்" கேட்பாரா? மீட்டிங் பின்னணி?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், மு.க.அழகிரியைச் சந்தித்து ஆசி பெற்றது அரசியல் அரங்கில் பெரும் விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது. மு.க.அழகிரி மீண்டும் தீவிர அரசியலுக்கு வரப்போகிறாரா என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ள நிலையில், இதுகுறித்து நமது 'ஒன் இந்தியா' தமிழுக்கு பேட்டியளித்துள்ள பத்திரிகையாளர் குபேந்திரன், அழகிரி மீண்டும் அரசியலுக்கு வர வாய்ப்பில்லை, அவரது மகனுக்கு வேண்டுமானால் இடம் கிடைக்கலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை தொடங்கிவைக்க, மதுரை வந்த அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தனது பெரியப்பாவும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான மு.க.அழகிரியைச் சந்தித்து ஆசி பெற்றார்.

இந்தச் சந்திப்பு அரசியல் அரங்கில் புயலைக் கிளப்பியுள்ள நிலையில், இது உதயநிதி ஸ்டாலினின் ராஜதந்திர நகர்வு எனத் தெரிவித்துள்ளார் பத்திரிகையாளர் குபேந்திரன். அவர் ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பேட்டி வருமாறு:

Minister Udhayanidhi Stalin met M.K.Azhagiri which has sparked great debates in the political arena. While questions have arisen whether M.K.Azhaagiri is come back to active politics, journalist Kubendran has said that Azhagiri is unlikely to return to politics, his son may get a place if he wants.