எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ‘செக் மேட்’.. ஒரே லெட்டரில் 3 கேட் போட்ட ஸ்டாலின்.. என்னதான் செய்வார் பாவம்!

சென்னை : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் எழுதியுள்ள கடிதம், அதிமுகவுக்கு வைத்திருக்கும் முக்கியமான 'செக்' என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

தொகுதியில் நீண்ட நாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் உள்ள, 10 முக்கியமான கோரிக்கைகள் அடங்கிய பட்டியலை 15 நாட்களுக்குள் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள் என அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட அனைத்து எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது ஒரு ராஜதந்திர நடவடிக்கை என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தும், அடிப்படை வசதிகள் பல நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்தது எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏக்களின் கோரிக்கை மூலம் அம்பலமாகிவிடும் என்பதுதான் ஸ்டாலின் போட்டிருக்கும் கணக்கு என்கிறார்கள்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has written a letter to all the MLAs asking them to send a list of 10 important demands. Political observers criticizes that is Stalin's strategic move against Edappadi Palanisamy.