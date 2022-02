முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் எழுதிய உங்களில் ஒருவன் சுயசரிதை நூலை ராகுல் காந்தி வெளியிட்டார்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் எழுதிய உங்களில் ஒருவன் என்ற சுயசரிதை நூல் வெளியீட்டு விழா தற்போது நடைபெற்று வ்ருகிறது. காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும் எம்பியுமான ராகுல் காந்தி, கேரளா முதல்வர் பினராயி விஜயன், காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா, பீகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது பள்ளி, கல்லூரியில் படித்த காலம், இளமை காலம், அரசியல் ஆர்வம், முதல் அரசியல் கூட்டத்தில் பங்கேற்பு, முதல் பொதுக் கூட்ட பேச்சு, திரைத்துறையில் கால் பதித்தது, திருமண வாழ்க்கை, மிசா காலம் என 1976 ஆம் ஆண்டு வரையில் 23 ஆண்டுகள் நிகழ்ந்த வாழ்க்கை பயணத்தை சுயசரிதை புத்தகமாக எழுதியுள்ளார்.

இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவின் லைவ் அப்டேட்ஸ்:

Kerala CM Pinarayi Vijayan, JDU leader Tejashwi Yadav, Jammu Kashmir National Conference's Omar Abdullah arrive at Chennai Trade Centre, where Congress leader Rahul Gandhi will be releasing the autobiography of Tamil Nadu CM and DMK president MK Stalin pic.twitter.com/I69nYe8jRh

English summary

Ungalil oruvan Book: Rahul Gandhi, the former Congress leader and MP, is about to issue his autobiography, ungalil oruvan book, written by Chief Minister MK Stalin. Leading leaders of the coalition party are attending the ceremony in Chennai. Live updates of MK Stalin Book function is here.