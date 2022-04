“If You are Bad, I am Your Dad” முதல்வருக்கு பொருந்தும் வசனம்! சட்டசபையில் புகழ்ந்த திமுக எம்எல்ஏ..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திரைப்படத்தில் புகழ்பெற்ற If You are Bad, I am Your Dad என்ற வசனம் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்கு பொருந்தும் என இன்று நடைபெற்ற சட்டசபை கூட்டத்தில் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துராஜா கூறியுள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் 2வது அமர்வில் இன்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் இன்று சட்டபேரவையில் நடைபெற்றது.

இதில் உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை மா.சுப்பிரமணியன் பதிலளித்து பேசினார்.

பாஜகவிற்கே முதல்வர் கொடுத்து இருக்காரு! ஒரே போடாக போட்ட பொன்முடி.. அப்பாவு அடித்த பரபர கமெண்ட்!

தொடர்ந்து பேசிய அவர்," திரைப்படத்தில் புகழ்பெற்ற If You are Bad, I am Your Dad என்ற வசனம் தமிழக முதல்வரும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் கழகத்தின் எங்கள் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்கு பொருந்தும். அந்த அளவுக்கு தமிழகத்திலே சிறப்பான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Speaking at an assembly meeting here today, Muthuraja said that the famous verse in the film "If You are Bad, I am Your Dad" is well-suited to Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin.