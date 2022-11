மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்! டாஸ்மாக் கடைகளில் மது வாங்க அரசு ஆதாரை ஏன் கட்டாயமாக்கவில்லை? மநீம கேள்வி

Chennai

சென்னை : மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்கச் சொல்லும் அரசு டாஸ்மாக் கடைகளில் மது வாங்க ஆதாரை ஏன் கட்டாயமாக்கவில்லை என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தொழிலாளர் நல அணி மற்றும் நம்மவர் தொழிற்சங்கப் பேரவை மாநில செயலாளர் பொன்னுசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," ஜனநாயகத்தின் அடையாளமாக நடைபெறும் உள்ளாட்சி, சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் கள்ள ஓட்டு கலாசாரத்தையும், சமூக விரோதிகளின் செயல்பாடுகளையும் தடுக்க வேண்டுமானால் "வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வேண்டும்" என்கிற கோரிக்கை முன் வைக்கப்பட்டது.

அது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் கூட்டிய அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் வரவேற்ற நிலையில் திமுகவும் அதன் கூட்டணிக் கட்சியான கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட ஒருசில கட்சிகள் மட்டும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

