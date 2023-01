சிங்கம் களம் இறங்கிருச்சு.. ஈரோடு இடைத் தேர்தலில் களமிறங்கும் கமல்ஹாசன்? நேராகப் பறந்த தீர்மானம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஈரோடு இடைத் தேர்தலில் பலமுனைப் போட்டி உருவாகப் போவதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட ஆரம்பித்துள்ள நிலையில், நடிகர் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் என்பதே எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது. இந்நிலையில் தேர்தலில் கமல் போட்டியிட வேண்டுமென அக்கட்சியினர் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளனர்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி உறுப்பினர் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த திருமகன் ஈவேரா திடீரென உயிரிழந்தார். இதனால் அந்த தொகுதிக்கு ஆறு மாதங்களில் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டி இருந்தது.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பின்னர் நடக்கும் முதல் இடைட் தேர்தல் என்பதாலும், நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக நடக்கும் தேர்தல் என்பதாலும் இந்த தேர்தல் மிகவும் ஆர்வத்துடன் எதிர் நோக்கப்பட்ட நிலையில், தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.

டைம் வேஸ்ட்..மணி வேஸ்ட்! மொத்தமாய் இறங்கும் பவர்! ஈரோடு இடை தேர்தலை புறக்கணித்த பாமக! இதுதான் காரணம்

English summary

With signs of a multi-cornered contest emerging in the Erode by-elections, the expectation was to see what the stand of actor Kamal Haasan's Makkal Needhi Maiam would be. In this case, the party has passed a resolution that Kamal should contest the election.