சென்னை.. நடமாடும் காய்கறி வண்டி இப்போ எங்கே இருக்கிறது தெரியனுமா? புகார் சொல்லனுமா.. இதோ போன் நம்பர்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நடமாடும் காய்கறி கடைகள் தொடர்பாக சந்தேகங்கள் இருந்தால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்களை, மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி வெளியிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் அளித்த பேட்டி: தளர்வுகள் இல்லாத ஊரடங்கு தற்போது அமலில் உள்ளது. எனவே, நடமாடும் காய்கறிகடை திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறோம்.

நடமாடும் காய்கறி கடைகளை கண்காணிக்க மண்டல வாரியாக அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். நடமாடும் காய்கறி கடைகள் எந்தெந்த இடங்களில் உள்ளது என்பதை மாநாகராட்சி இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் இதன் மூலம் பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.

English summary

Chennai Corporation Commissioner Gagandeep Singh Bedi has released the telephone numbers to be contacted if there are any doubts regarding the mobile vegetable shops.