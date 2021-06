ஒரு வருடம் லேட்டாக தடுப்பூசி பாலிசியை அறிவித்துள்ளார் மோடி.. தினமும் ஒரு குழப்பம்- விளாசும் டாக்டர்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொரோனா தடுப்பூசி விஷயத்தில் மத்திய அரசு இப்போது வரை கடுமையாக தடுமாறி வருகிறது என்று சரமாரியாக விளாசியுள்ளார் தமிழகத்தை சேர்ந்த மருத்துவர் சாந்தி ரவீந்திரநாத்.

மத்திய அரசு ஜூன் 21ம் தேதி முதல் மொத்த கொரோனா தடுப்பூசி கொள்முதலில் 75 சதவீதத்தை மாநிலங்களுக்கு வழங்கும், அதுபோக மீதமுள்ள 25 சதவீத தடுப்பூசிகளை தனியார் மருத்துவமனைகள் வாங்கிக்கொள்ளலாம் என பிரதமர் மோடி இன்று தொலைக்காட்சியில் பேசிய தனது உரையில் தெரிவித்திருக்கிறார்.

மேலும் 1 வாரம் ஊரடங்கு நீட்டிப்பா.. தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படுமா.. அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையில் ஸ்டாலின்

இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த சாந்தி ரவீந்திரநாத் கூறியதை பாருங்கள்:

English summary

Prime minister Narendra Modi says union government will change its vaccine policy from June 21 but A doctor from Tamil Nadu Shanti Ravindranath says, it is very late move and has many confusions.