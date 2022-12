கொடுமை.. எலும்பும் தோலுமாக உயிருக்குப் போராடிய செல்லப் பிராணிகள்.. கல்லா கட்டிய காப்பகத்திற்கு சீல்!

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை : காப்பகம் என்ற பெயரில் செல்லப் பிராணியின் உரிமையாளரிடம் கட்டணம் வசூலித்துக் கொண்டு, பிராணிகளை வதைத்து வந்துள்ளது 'யஷிவா அனிமல் ட்ரெஸ்ட்'.

பல கட்டப் போராட்டங்களுக்குப் பிறகு அங்கு பராமரிப்பு இல்லாமல் தவித்து வந்த செல்லப் பிராணிகளை காவல்துறையினர் மீட்டுள்ளனர்.

பொதுவாக செல்லப்பிராணிகள் காட்டும் அன்புக்கு ஈடு இணையே இல்லை. வாழ்நாளில் ஒருவர் செல்லப் பிராணியின் பாசத்திற்கு அடிமையாகிவிட்டால், அதன் பின்னால் அவருக்கு மனித பாசம் என்பதுகூட இரண்டாம் பட்சம்தான். அந்தளவுக்கு அன்பு மழையைக் கொட்டுபவை செல்லப் பிராணிகள். அதன் பாசத்திற்காக தன் வாழ்நாளையே அர்ப்பணித்தவர்கள் அதிகம்.

English summary

'Yahshua Animal Trust' has been abusing animals by collecting fees from pet owners in the name of shelter. After several stages of struggle, police have rescued the pets that were suffering without care.