எந்த வழக்கறிஞரும் ஆஜராகக் கூடாது.. கோவை சம்பவம் குறித்து எம்.எஸ்.பாஸ்கர் ஆவேசம்

சென்னை: என்ன நடக்கிறது பள்ளிகளில்? குழந்தைகள் படிப்பதா இல்லையா? சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் என்பதை விட செய்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட கயவர்களுக்காக (கோவை பள்ளி மாணவி தற்கொலை வழக்கில்) எந்த வழக்கறிஞரும் ஆஜராகக் கூடாது என மூத்த நடிகர் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

கோவை உக்கடம் பகுதியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி வியாழக்கிழமை மாலை தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

மாணவி முதலில் படித்த சின்மயா பள்ளியின் இயற்பியல் ஆசிரியர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி என்பவர் பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்ததன் காரணமாக மனமுடைந்த நிலையில் காணப்பட்ட மாணவி, தற்கொலை செய்து கொண்டதாக மாணவியின் பெற்றோர் புகார் தெரிவித்தனர்.

Veteran actor MS Bhaskar has appealed that no lawyer should appear for the culprits in the Coimbatore school student suicide case.