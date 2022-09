ஒற்றுமையை வலியுறுத்தியவர் நேதாஜி.. பாஜகவிற்கு ஆகாதே! அப்போ சிலை திறந்த நோக்கம் என்ன? முரசொலி கேள்வி

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சமீபத்தில் டெல்லியில் உள்ள இந்தியா கேட் அருகே சுதந்திர போராட்ட வீரர் நேதாஜியின் சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார்.

இந்த விழாவில் உரையாற்றி அவர், "நேதாஜியின் கனவு, லட்சியங்களின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் பல்வேறு முடிவுகளை எடுத்துள்ளது" என்று கூறியிருந்தார்.

பிரதமர் மோடியின் இந்த கருத்து குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில் இது தொடர்பா திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் இனி ஒவ்வொரு ஆண்டும் உயரும் மின் கட்டணம்? ஆண்டுதோறும் 6% வரை உயர்த்த அனுமதி

English summary

Chennai: Prime Minister Narendra Modi recently unveiled a statue of freedom fighter Netaji near India Gate in Delhi. Addressing the function, he said, "The central government has taken various decisions in the last eight years based on Netaji's dream and ambitions." There are various criticisms about this comment of Prime Minister Modi. In this regard, Murasoli, the official daily of DMK, commented on this.