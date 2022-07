மாணவி மரணம்! மக்கள் மீது பழிபோட முயற்சி? அலட்சியமாக இருந்த திமுக அரசு! நாம் தமிழர் சீமான் கண்டனம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி தனியார் பள்ளியில் மாணவியின் மர்ம மரணமும், அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற வன்முறைகளும் மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. குற்றவாளிகளைக் கைது செய்வதில் அலட்சியமாக இருந்த திமுக அரசு, நீதிவேண்டி போராடியவர்கள்தான் கலவரத்திற்குக் காரணமென்று மக்கள் மீது பழிபோட முயல்வது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலத்தை அடுத்தக் கனியாமூரிலுள்ள சக்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் கடந்த 13ஆம் தேதி அதிகாலை பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி பள்ளியில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளார்.

மாணவி இறந்து ஐந்து நாட்களாகியும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காது காலங்கடத்திய திமுக அரசின் அலட்சியப்போக்கே இத்தனை வன்முறைகளுக்கும் முக்கியக் காரணமாகும்.

English summary

The mysterious death of a girl student in a private school in Kallakurichi and the subsequent violence is deeply distressing. Naam Tamilar katchi coordinator Seeman strongly condemned the DMK government, which was indifferent in arresting the criminals, and trying to blame the people for the riots by saying that those who fought for justice are the cause of the riots.