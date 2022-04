தாய்பாசம்.. காதல்.. மனைவியின் பிரிவு.. கவிஞர் வைரமுத்துவின் நாட்படு தேறல் 2 பருவ பாடல்கள் அறிமுகம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் நாட்படு தேறல் பருவம் 2 பாட்டுத்தொடர் ஏப்ரல் 17 முதல் வெளியாக உள்ள நிலையில் பாடல்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன .தாய்பாசம், காதல், மனைவியின் பிரிவு உள்பட பல்வேறு கருப்பொருட்களுடன் பலதரப்பட்ட வாழ்வியல் முறைகளை கண்முன்னே காட்டும் வகையில் பாடல் வரிகளும், காட்சிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் திரையுலகில் சிறந்த கவிஞர், பாடலாசிரியராக திகழ்பவர் தான் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து. இவர் நாட்படு தேறல் என்ற பெயரில் வாரம் ஒரு பாடல் வீதம் 100 பாடல்கள் உருவாக்கி வெளியிட முடிவு செய்தார். இதற்கான முயற்சிகளையும் முன்னெடுத்தார்.

அதன்படி 100 இசையமைப்பாளர்கள், 100 இயக்குனர்கள், 100 பாடகர்களுடன் கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் 100 பாடல்கள் வெளிவர உள்ளது. நாட்படு தேறல் ஒன்று பாட்டுத்தொடர் முடிவடைந்த நிலையில் நாட்படு தேறல் 2 பாட்டுத்தொடர் பணிகள் நடந்து வந்தன. இந்த நாட்படு தேறல் பருவம் 2க்கான பாட்டுத்தொடர் ஏப்ரல் 17 முதல் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் கலைஞர், இசையருவி சேனல்களில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

English summary

aviperasu Vairamuthu's Natpadu Theral 2nd Season released from April 17. Now the songs have been introduced with lyrics. The lyrics and scenes are set to showcase a variety of lifestyles with various themes including motherhood, love and wife's division.