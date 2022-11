மாணவி பிரியா உயிரிழப்பு.. இனி யாருக்கும் வரக்கூடாது.. உருவாகுமா தமிழக விளையாட்டு அகாடமி?

Chennai

சென்னை: மருத்துவர்களின் தவறான சிகிச்சையால் கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா உயிரிழந்தார். இதனால் தமிழ்நாட்டின் தேசிய அளவிலான விளையாட்டு வீரர்களுக்கென பிரத்யேக மருத்துவமனை, பயிற்சி களம் உள்ளிட்டவை அடங்கிய அகாடமியை உருவாக்க வேண்டும் என்று விளையாட்டு வீரர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

சென்னை வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்தவர் கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா. தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்ட பிரியா, குறுகிய காலத்திலேயே பல சாதனைகளைப் படைந்து வந்தவர்.

சென்னையில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்த இவர், கால்பந்து விளையாட்டில் பயிற்சியும் பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில், சமீபத்தில் பயிற்சியின் போது இவருக்கு காலில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில், அறுவை சிகிச்சை செய்தும் அவரது கால் வலி குறையாததால் மேல் சிகிச்சைக்காக மீண்டும் ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் பிரியா சேர்க்கப்பட்டார்.

Football player Priya died due to wrong treatment by doctors. As a result, the sportspersons have demanded that an academy should be built for the national level sportspersons of Tamil Nadu, which includes a special hospital and training ground.