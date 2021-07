நீட் தேர்வு.. அரசு மவுனத்தால் தமிழ்நாடு மாணவர்கள் பாதிப்பு- எடப்பாடி பழனிச்சாமி சரமாரி குற்றச்சாட்டு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் திமுக அரசு நீண்டகாலமாக மவுனம் காத்ததால் மாணவர்களின் மருத்துவ கனவு கேள்விக்குறியாக மாறி விட்டது என்று முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

செப்டம்பர் 12ம் தேதி மருத்துவக் கல்வி நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும் என்று மத்திய கல்வி துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவில் நீட் தேர்வு நடைபெற விட மாட்டோம் என்பது திமுக அரசின் வாக்குறுதியாக இருந்துவருகிறது. தொடர்ந்து முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் இதைக் கூறி வருகிறார்கள்.

தொடங்கியது கொரோனா 3வது அலை- நீட் தேர்வு அறிவிப்பை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும்: திருமாவளவன்

English summary

NEET Exam in Tamil Nadu Latest News: Former Chief Minister Edappadi Palaniswami has alleged that the medical dream of students has become questionable as the DMK government has remained silent on the NEET exam issue for a long time. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has announced that the medical education entrance test will be held on September 12.