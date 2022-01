பாஜக கேட்கும் போது நாங்க 5 கேட்க கூடாதா? மேயராக முரண்டு பிடிக்கும் காங்கிரஸ், “கை” கொடுக்காத திமுக

Chennai

சென்னை: அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக கேட்பது போலவே, திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி 4 முதல் 5 மேயர் சீட்டுகள் வரை கேட்பதாகவும் அதற்கு திமுக உடன்படாத நிலையில் பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி ஏற்பட்டு உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும், வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக 4 முதல் 5 மேயர் இடங்களை கேட்டு அடம் பிடித்து வரும் நிலையில், கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடிக்கிறது. இந்நிலையில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக கேட்பது போலவே, திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி 4 முதல் 5 மேயர் சீட்டுகள் வரை கேட்பதாகவும் அதற்கு திமுக உடன்படாத நிலையில் பேச்சுவார்த்தையில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

It has been reported that the Congress is asking for 4 to 5 mayoral seats in the DMK alliance, as the BJP is asking in the AIADMK alliance, and that the talks have dragged on as the DMK has not agreed to it.